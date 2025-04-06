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5 katlı binanın çatısından atlayan genç kadın ağır yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 5 katlı binanın çatısından atlayan 19 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

5 katlı binanın çatısından atlayan genç kadın ağır yaralandı! Hastaneye kaldırıldı

Olay, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 19 yaşındaki E.C.A. isimli kadını gören çevredeti vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı sırada E.C.A. binadan aşağı atladı. Ağır yaralanan E.C.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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