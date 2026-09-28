Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak durağının yakınında çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Sürüklenen otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır