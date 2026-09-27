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İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak başladı. Yağış nedeniyle Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü 1

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLDU

Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde de yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü 2

Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü 3

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü 4

Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul istanbul hava durumu sağanak yağış
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