İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLDU

Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde de yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.



SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır