Emniyet Genel Müdürlüğü: "Polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından polislerin iş bırakacağına ilişkin dezenformasyona yanıt geldi.

EGM'DEN O İDDİALARA YANIT: "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır