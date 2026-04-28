5. kattan uçan tavuk masaya düştü! Panik anları kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar, karşı binanın 5. katından uçan tavuğun masalarına düşmesiyle kısa süreli panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar çay içip sohbet ettiği sırada, karşı binanın üst katlarından bir tavuk aniden uçarak grubun bulunduğu masaya doğru yöneldi.

5. kattan uçan tavuk masaya düştü! Panik anları kamerada 1

PANİĞE KAPILDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, tavuğun 5. kattan uçarak masaya düştüğü, bu sırada masa etrafında bulunan vatandaşların panikle yerlerinden kalktıkları görüldü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşların, olayın ardından gülerek birbirlerine ne olduğunu sorması da dikkat çekti.

5. kattan uçan tavuk masaya düştü! Panik anları kamerada 2

"BİZİM TAVUK UÇTU"

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tavuğun düşüşü ve vatandaşların verdiği tepki çevrede ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

5. kattan uçan tavuk masaya düştü! Panik anları kamerada 3

Olay anını anlatan emlakçı Erkan Çağ, arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettikleri sırada yukarıdan bir tavuğun üzerlerine uçtuğunu belirterek, "O an tabi korktuk ve haliyle tedirgin olduk. Baktık sonra karşı apartmanın damından uçmuş. Sahibi bize, 'Bizim tavuk uçtu' diyerek el sallıyordu" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

