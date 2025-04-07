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5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Sakarya'daki komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı! Valilik duyurdu

Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı komşu kavgasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada korkunç olayın, çocukların kavga etmesiyle başladığı belirtildi. Polis ekiplerinin olayın yaşandığı mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanedeki sıkı güvenlik önlemleri devam ederken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Sakarya'daki komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı! Valilik duyurdu

Sakarya'da herkesi dehşete düşüren olay, dün saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3168’inci Sokak’ta meydana geldi. Aynı sitede yan yana dairelerde oturan Özkurt ile Yıldız ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine Yaşar Özkurt, Volkan Yıldız’ı (44) konuşmak için eve çağırdı. Burada çıkan tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüyüp sitenin bahçesine taştı, taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 6 YARALI VAR

Çatışmada mermilerin isabet ettiği Yaşar Özyurt (52), Onur Özyurt (24), Volkan Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Özgür Özyurt / Onur Özyurt

Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Yıldız’ın ağabeyi Fahri Yıldız (53) ile Özgür Özyurt (21) da kurtarılamadı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis olaylara karışan F.K. (17), B.Y. (32) ve F. Y’yi (45) yakalayıp, gözaltına aldı, T.Y.’nin (17) de arandığı bildirildi. Polis gözetiminde olan yaralılar G.Ö. (39) F.U.U. (17), S.Y. (23), S.T.Y. (27), N.Y. (39) ve N.Y.’nin (48) de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MAHALLEDE VE HASTANEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanede sıkı güvenlik önlemi aldı. Hastaneye ve Beşköprü Mahallesi’ne giriş çıkışlar da kontrollü olarak yapıldı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek polislerden bilgi aldı.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çatışmada yaşamlarını yitiren Yaşar Özyurt ile oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt’un cenazeleri dün sabah saatlerinde yapılan otopsileri sonrası ailelerine teslim edildi.

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Baba ve 2 oğlunun cenazeleri Karasu ilçesinin Kuyumculu Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenazelerin defni sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yıldız ailesinin cenazeleri ise Beşköprü’de bulunan Sanayi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Yıldızlar Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

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Fahri Yıldız / Volkan Yıldız

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KAVGANIN NEDENİ...

Sakarya Valiliği’nden de olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

-06 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi’nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir.

Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

-Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır. Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya çatışma silahlı kavga
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