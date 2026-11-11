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Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

İstanbul'da dolandırıcılar 78 yaşındaki emekli kimyageri dolandırdı. Şüpheliler, telefonla aradıkları emekli kimyager E.G.H'ye 'isminin terör örgütü listesinde olduğunu' belirterek, buradan çıkarılması için para talep etti. Mağdur vatandaşa evini sattıran dolandırıcılar, parça parça halinde yaklaşık 15 milyon lirayı E.G.H'den aldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

Telefonla aradıkları emekli kimyager E.G.H.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep etti.

EVİNİ SATTIRDILAR, MİLYONLARINI ALDILAR

Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi 1

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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