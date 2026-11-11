Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

Telefonla aradıkları emekli kimyager E.G.H.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep etti.

EVİNİ SATTIRDILAR, MİLYONLARINI ALDILAR

Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır