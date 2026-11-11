Telefonla arayıp kandırdılar! Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

Telefonla aradıkları emekli kimyager E.G.H.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep etti.
Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.