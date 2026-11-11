Emir Sarıgül'den yeni ifade! Serbest bırakılmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül son ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e bir miktar para verdiğini kendisinin gördüğünü iddia etmişti. Buna karşı YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de 'Açık bir itibar suikastıdır' açıklamasında bulunmuştu.

EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında aralarında Emir Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Daha sonra etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

MUSTAFA SARIGÜL DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmesi için dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası için yetkisizlik kararı verilmişti.

Mustafa Sarıgül ise soruşturma devam ederken Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL HAREKETE GEÇMİŞTİ

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Emir Sarıgül'e hakkındaki iddiaları nedeniyle tazminat davası açmıştı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır