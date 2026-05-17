5 metre yükseklikten şarampole uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Kahraman Sokak’taki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole uçtu. Kaza sonucu ağaçların içerisinde kalan araçtaki 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır