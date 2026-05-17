Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlu Kavşak istikametine seyir halindeki M.A.’nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken Orhangazi Caddesi yönüne dönmekte olan M.B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Erkan A. yaralandı.

Toplam 14 bin 348 TL ceza kesildi

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi almaya hak kazandığı ancak sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmediği için araç sahibine 11 bin 629 TL, motosikletin muayenesinin olmaması nedeniyle 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 14 bin 348 TL para cezası uygulandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır