Rasim Ozan Kütahyalı'dan emniyette kredi kartlı savunma: "Para çekilip komisyon düşülerek tarafıma ödendi"

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesinin detayları ortaya çıktı. Kütahyalı'ya banka hesabındaki para hareketleri soruldu. Kütahyalı ise "Kredi kartımdan para çekilip komisyon düşülerek tarafıma ödendi. Çok fazla işlem yaptığım için meblağ yüksek görünmektedir" diyerek cevap verdi.

Melih Kadir Yılmaz

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlar kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Kütahyalı ve diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

"MEDYA VE SİYASET DÜNYASINDA R.O.K OLARAK BİLİNİRİM"

Öte yandan Kütahyalı'nın emniyette verdiği ifadenin detayları kamuoyuna yansıdı. Kütahyalı ifadesinde telefonunda sadece WhatsApp uygulamasını kullandığını aktardı ve diğer uygulamaları bilmediğini belirtti. Ayrıca kendisine yöneltilen "Lakabınız var mı?" sorusuna "Medya ve siyaset dünyasında ismimin baş harfleri olan R.O.K olarak bilinirim" diyerek cevap verdi.

MASAK VERİLERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ SORULDU

Ayrıca MASAK verilerinde de; SİPAY, ELEKSE, FZYPAY, Birleşik Ödeme, Faturamatik ve Paladyum Elektronik Para üzerinden 09.06.2021 ila 03.06.2024 tarihleri arasında toplam 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi tespit edilmişti. Bu durum Kütahyalı'ya soruldu.

"KREDİ KARTIMDAN PARA ÇEKİLİP KOMİSYON DÜŞÜLEREK TARAFIMA ÖDENDİ"

Kütahyalı bu duruma kredi kartlı savunma yaptı. İfadesinde, "2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine Sen neden bu kadar faiz ödüyorsun git perpaya kartından para çektir düşük faizle öde bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve perpada araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet GÜNEŞ ve Servet ( nolu hattı kullanır) isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla güven oluştu ve ben de kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kredi kartımdan para çekilip komisyon düşülerek tarafıma ödendi. Çok fazla işlem yaptığım için meblağ yüksek görünmektedir. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait bir para değildir." dedi.

Ödeme kuruluşlarını tanımadığını ve bu şirketlerde hesabının bulunmadığını öne süren Kütahyalı, "Bu kuruluşların ne iş yaptığını nezarethanede diğer şüphelilerden öğrendim" ifadelerini kullandı.

