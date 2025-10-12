HABER

5 ruhsatsız tabanca yakalatan şüpheli tutuklandı

Adana’da polisin yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri elinde poşet olan bir şahıstan şüphelenip durdurdu. İsminin Faruk İ. (33) olduğu öğrenilen şahsın elindeki poşet alınarak arama yapıldı.

Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde alınan ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

