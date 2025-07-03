5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Burdur'un İğdeli köyünde 2 ev ile metruk binanın yandığı yangını fark edip ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

EĞİTİM SETİ HEDİYE EDİLDİ

İğdeli köyünde 22 Haziran'daki yangını fark edip ailesine haber verdikten sonra ihbarda bulunulmasını sağlayan Aslı Gül, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde ağırlandı. İtfaiye ekipleri tarafından karşılanan Aslı Gül'e eğitim seti ve çeşitli hediyeler verildi.

"DAHA FAZLA ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ SAĞLADI"

Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "22 Haziran Pazar günü Burdur merkez İğdeli köyünde meydana gelen ve 2 ev ile 1 metruk binanın zarar gördüğü yangını ilk görüp ailesine haber verdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını sağlayan Aslı Gül kızımızı ağırladık. İhbarla itfaiyenin zamanında müdahalesi, daha fazla zararın önüne geçilmesini sağladı" dedi.

"BİR KÖY YANMAKTAN KURTULDU"

Aslı Gül’e tablet, okula başlayacak olmasından dolayı eğitim seti ve çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Ballak, "Aslı, dumanı görür görmez hemen uyuyan babaannesini uyandırarak acil çağrı merkezini arattırdığını söyledi. Tüm arkadaşlarına herhangi bir yangın durumunda, 112’yi arayarak ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. Aslı sayesinde neredeyse bir köy yanmaktan kurtulmuş oldu. İğdeli köyündeki evlerin neredeyse hepsi ahşap ve evler birbirine eklentili. Belediye başkanımızın talimatıyla Aslı'nın bu davranışı itfaiye müdürlüğümüzce ödüllendirildi" diye konuştu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır