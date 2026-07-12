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5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28'i birden hastanelik oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelde konaklayan 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer otelin yiyecek ve su sistemlerini labaratuvarda incelemek üzere numune aldı.

5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28'i birden hastanelik oldu

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28 i birden hastanelik oldu 1

28 KİŞİ HASTANELİK OLDU

28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28 i birden hastanelik oldu 2

Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.

5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28 i birden hastanelik oldu 3

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 yıldızlı otelde zehirlenme vakası! 28 i birden hastanelik oldu 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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