HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara çağrı: "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) şikayet etmek yerine KKTC'ye gelen imkanlardan faydalanabileceğini belirterek, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara çağrı: "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz"

Başbakan Üstel, yazılı açıklama yaparak, Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"na tepki gösteren GKRY Dışişleri Bakanlığına yanıt verdi.

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"nın Rum tarafını rahatsız etmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi." ifadesine yer verdi.

"TERTEMİZ ANAMUR SUYU İÇMİŞ OLURLAR"

Üstel, dün olduğu gibi gelecekte de uluslararası anlaşmaları imzalamaya devam edeceklerini vurgulayarak Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türklerinin bu Ada'daki varlığını kabul etmek zorunda olduğunu bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel den Rumlara çağrı: "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz" 1

Rum liderliğinin KKTC'nin yaptığı anlaşmalardan şikayetçi olmak yerine Ada'ya gelen imkanlardan faydalanabileceğinin altını çizen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Rum halkının da su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir gerçektir. Buradan Güney Kıbrıs'a çağrı yapıyoruz; susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz. Doğrusu üzülüyoruz. Tankerlerle su getiriyorlar, paslı paslı su içiyorlar. Tertemiz Anamur suyunu içmiş olurlar. Bilsinler ki; Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz ile Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir."

Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da yasa dışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorunda olduğunu belirten Üstel, doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerini de Türkiye ile gerçekleştireceklerini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralıMalatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
2 ayrı suçtan aranıyordu: Annesinin evini yakınca yakalandı2 ayrı suçtan aranıyordu: Annesinin evini yakınca yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.