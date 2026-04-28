50 milyar TL'lik hesap hareketi... 70'i birden tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. MASAK incelemesi sonucu ise 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen 8 aylık teknik takip ve çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yapan ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 97 şüpheli tespit edildi.

97 ŞÜPHELİDEN 81'İ YAKALANDI

Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

171 BANKA KARTI 92 CEP TELEFONU ELİ GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 SIM kart, 33 hard disk ve bilgisayar, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet ele geçirildi.

50 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ

MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Bahis şebekesinin suçtan kazandığı paraları Adana ve İstanbul'daki kuyumcuların aracılığıyla aklayıp piyasaya sürdüğü belirtildi.

PARAYI KUYUMCULAR ÜZERİNDEN AKLADILAR

Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ kapsamında yaklaşık değeri 30.5 milyon TL olan 1 otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsaya el konuldu.

81 ŞÜPHELİDEN 70'İ TUTUKLANDI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından 81 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 70'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklandığını öğrenince camdan atladıTutuklandığını öğrenince camdan atladı
Kırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölüKırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

