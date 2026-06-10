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Mucize kurtuluş! 12'nci kattan düştü: O anlar kamerada

Adana’da apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kız çocuğunun 12’nci kattan düşerek sundurmaya çarpması ve ardından yere düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Mucize kurtuluş! 12'nci kattan düştü: O anlar kamerada

Olay, 4 Haziran’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D.K., yaşadığı apartmanın 12’nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Mucize kurtuluş! 12 nci kattan düştü: O anlar kamerada 1

14 YAŞINDAKİ KIZ 12. KATTAN DÜŞTÜ

Önce binanın giriş kısmında bulunan sundurmaya çarpan kız çocuğu ardından zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D.K., ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mucize kurtuluş! 12 nci kattan düştü: O anlar kamerada 2

MUCİZE KURTULUŞ: HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu, ancak hayati tehlikeyi atlatarak yaşam mücadelesini kazandığı öğrenildi.

Mucize kurtuluş! 12 nci kattan düştü: O anlar kamerada 3

Öte yandan, kız çocuğunun 12’nci kattan düşerek sundurmaya çarpması ve ardından yere düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Mucize kurtuluş! 12 nci kattan düştü: O anlar kamerada 4

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana apartman kız çocuk
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