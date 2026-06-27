50 tonluk orkinos avı kotasını 42 günde doldurup Yoroz Limanı’na demirlediler

Akdeniz’in uluslararası sularında 1 Mayıs’ta başlayan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı sezonu, belirlenen takvimden önce başarıyla tamamlandı. Kıbrıs ile Malta adaları arasındaki geniş sahada zorlu bir mesai harcayan Türk balıkçı gemileri, ağlarını çekerek limanlarına doğru dönüş yolculuğuna başladı.

Gelecek üç yılı kapsayan avcılık kuralarının çekilmesinin ardından, Türkiye’nin toplam mavi yüzgeçli orkinos kotası 2 milyon 987 bin 950 kilo olarak belirlendi. Bu kota, kurada adı çıkan toplam 80 gemi arasında paylaştırıldı.

Trabzon balıkçı gemisi filosu, bu yıl Akdeniz’e gönderdiği 10 dev tekneyle operasyonda güçlü bir şekilde yer aldı. Türkiye genelindeki filonun yüzde 12,50’sini oluşturan Trabzon gemileri, toplam kotanın yüzde 15,12’sine denk gelen avlanma hakkını elde ederek sezonda öne çıkan bölge oldu.

Türkiye geneli operasyona katılan 80 gemi, tekne başına ortalama 37 bin 349 kilo orkinos avladı. Trabzon filosundaki gemiler, tekne başına ortalama 45 bin 175 kilo av gerçekleştirerek Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Trabzon dışından katılan 70 balıkçı gemisi ise toplamda 2 milyon 536 bin 197 kilo kota kullanarak tekne başına ortalama 36 bin 231 kilo avla sezonu kapattı.

1 Temmuz’da resmi olarak sona ermesi beklenen avcılık, balıkçıların yüksek performansı sayesinde vaktinden önce bitirildi. Akdeniz’deki av görevini başarıyla tamamlayan balıkçıların, bu ay sonunda Türk limanlarına yanaşması bekleniyor.

"Kotamızı tamamladık Yoroz Limanına demirledik"

Kendilerine tahsis edilen 50 tonluk kotayı tamamlayarak geri dönüş yaptıklarını belirten Yılmaz Balıkçılık sahiplerinden Resul Yılmaz, "Mayıs ayının 11’inde Çarşıbaşı Yoroz Limanı’ndan hareket ederek önce İstanbul’a, ardından Akdeniz’de Tunus ve Malta açıklarına avlanmaya gittik. Türkiye’nin kotası üç bin tondu. 50 tonluk kotamız vardı ve 50 ton balık avlayarak kafeslere aktardık. Avlanma süremiz 42 gün sürdü. Haziran ayının 21’inde Yoroz Limanı’na dönerek sezonu tamamladık. Zaten haziran ayı sonu itibarıyla av yasağı başlıyor. Biz Malta açıklarında avlandık. Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Tunus gibi ülkelerden gelen tekneler de vardı. Onların tekneleri genellikle daha küçüktü. Bizim teknelerimiz ise donanım açısından onlardan daha güçlü. Hatta dünyada Karadeniz’deki tekneler, donanım bakımından en güçlü ve en büyük tekneler arasında yer alıyor. Orkinos avına ilk kez gittik. Bu yıl kotamız çıktı, avımızı yaptık ve döndük. İnşallah seneye de gideceğiz, çünkü gelecek yıl için de kotamız var. Bölgede yaklaşık 50-60 tekne bulunuyordu ve biz kotamızı tamamen doldurduk. Orkinosu en çok Japonlar tercih ediyor. Biz balıkları avlayıp kafeslere aktarıyoruz. Daha sonra balıklar İzmir’e getiriliyor, burada havuzlarda beslenip büyütülüyor. Talep olduğunda ise satışa sunuluyor. İç piyasada ise çok fazla tüketilmiyor. Aslında oldukça değerli bir balık olmasına rağmen ne yazık ki Türkiye’de yeterince bilinmiyor" diye konuştu.



Kaynak: İHA