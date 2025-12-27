HABER

50 yıl önce hayatını kaybeden iki tarım işçisinin mezarları sahiplerini bekliyor

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’nde 1974 yılında sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen iki tarım işçisinin mezarları, aradan geçen yarım asra rağmen sahiplerine ulaşılmayı bekliyor.

50 yıl önce hayatını kaybeden iki tarım işçisinin mezarları sahiplerini bekliyor

Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak köye gelen Sivas nüfusuna kayıtlı Şükrü Demir ile Bolu’nun Düzce ilçesi nüfusuna kayıtlı Enver Tok, çadırda kaldıkları ilk gecede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. O dönem iddiaya göre ailelerine ulaşılamadığı için iki işçi Topallı Mahallesi’ndeki Topallı Mezarlığına defnedildi.

"İLK GÜN, İLK GECE HAYATLARINI KAYBETTİLER"

72 yaşındaki köy sakini Hüseyin Alkan, olayın yaşandığı dönemde askerlik görevinde olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:
"Ben askerdeyken bu işçiler köyümüze gelmiş. Amcam onlara iş vermiş, yedirmiş içirmiş, çadırlarını kurdurmuş. Daha ilk gece sobayı çadırlarının içine almışlar. Odun tam yanmayınca gaz çıkmış ve sabah ölü bulunmuşlar. Jandarma ve savcı gelmiş, işlemler yapılmış. Ailelerine ulaşılamadığı için köylüler olarak defnetmişiz."

"O DÖNEM AİLELERİNE ULAŞILAMADI"

Resmî işlemlerin ardından cenazelerin, dönemin yetkililerinin bilgisi dahilinde köyde defnedildiğini aktaran Alkan, vicdanen rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Oğlu Mustafa Alkan ile birlikte mezarların sahiplerine ulaşması için çaba gösterdiklerini söyleyen Alkan, "Bu mezarları ve olayı anlatırsak belki sahiplerine ulaşırız diye düşündük. O dönem kimseye ulaşılamadı" dedi.

"MEZARLARINI TEMİZLİYOR, DUALARINI OKUYORUZ"

Mezarların sahipsiz kalmadığını vurgulayan Alkan, "Biz cuma günleri gelir, mezarlarını temizler, Fatiha okuruz. Ama insan ister ki çoluğu çocuğu bilsin. Belki eşleri, evlatları hâlâ bu adamların yaşadığını sanıyordur. Bu bilinmeli" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Alkan ve oğlu Mustafa Alkan, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak kayıtlar üzerinden ailelere ulaşılmasını istedi. Alkan, "Bir vatandaşlık görevi yapabilirsek ne mutlu bize. Aileleri bilsin, gelsinler, mezarlarını görsünler" diye konuştu.

50 yıl önce hayatını kaybeden iki tarım işçisinin mezarları sahiplerini bekliyor


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

