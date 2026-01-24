500 metreyi aşan kuyruk, sadece ona binebilmek için

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Kar kalınlığının 85 santimetreyi bulduğu Uludağ'a çıkmak isteyenler, trafiğe takılmamak için teleferiğe yöneldi. Ancak herkes aynı düşünce içerisinde olunca, teleferikte de uzun kuyruklar oluştu. 500 metreyi aşan insan kuyruğu, ara sokaklara kadar uzandı.

TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYENLER TELEFERİĞE YÖNELDİ

Zirvede, konserin olması da yoğunluğu arttırdı. Teleferik yetkililerinin yönlendirmesiyle, uzayan sıra sorun yaşanmadan son buldu.

Öte yandan Teleferik istasyonu yakınlarında park eden araçlar trafiği engelleyince emniyet ekipleri ceza yazdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır