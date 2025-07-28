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51 yaşındaki karısını tabancayla vuran 75 yaşındaki koca tutuklandı

Aksaray’da 75 yaşındaki şahıs, çıkan tartışmada 51 yaşındaki karısını tabancayla vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, kocası tutuklanadı.

51 yaşındaki karısını tabancayla vuran 75 yaşındaki koca tutuklandı

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3000. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. (75) ve karısı Ş.D. (51) arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenince sinirlerine hakim olamayan N.D., evde bulunan tabancayla karısına bir el ateş etti. Kolundan yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen adam, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı basın mensuplarının "Ölebilirdi eşiniz, pişman mısınız?" sorusuna "Bende ölebilirdim" diyen N.D., polis aracıyla cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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