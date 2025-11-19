HABER

51 yıl hapis cezası olan firari Yunusemre’de yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli nitelikli suçlardan aranan ve hakkında toplam 51 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Yunusemre ilçesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında, "Silahlı Yağma", "Uyuşturucu Madde Bulundurma", "Kasten Yaralama" ve 2 ayrı dosyadan "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan O.G.’nin (42) izini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde firari hükümlü O.G, Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na (KCİK) teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Manisa
