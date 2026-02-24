HABER

51 yıllık sır perdesi aralanıyor! Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu

1975’te Marmara Denizi’ne düşen ve 42 kişiye mezar olan THY’ye ait “Bursa” isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazına dair yeni alüminyum parçalar görüntülendi. 51 yıldır süren arayışta kritik bir gelişme yaşandı.

30 Ocak 1975’te Marmara Denizi’ne düşen, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 42 kişinin hayatını kaybettiği THY’ye ait “Bursa” isimli Fokker F-28 tipi yolcu uçağının enkazına yönelik çalışmalar yeniden umut verdi. Uzun süredir bölgede arama yapan sosyal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi, Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarında gerçekleştirdikleri 5’inci sonar ve dip taramasında uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçaları görüntüledi. 51 yıldır resmi olarak çıkarılamayan enkaza dair elde edilen yeni bulgular, kazanın sır perdesinin aralanabileceği yorumlarına neden oldu.

Marmara Denizi'ne 30 Ocak 1975 tarihinde düşen, 42 kişinin hayatını kaybettiği ve o günden bu yana enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi bugün 5’nci kez Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda, su altı dronu deniz altında SONAR ve dip taraması yaptı. Yapılan taramalarda uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntülendi. Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.

'5 SAAT ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI, YENİ PARÇALAR GÖRÜNTÜLEDİK'

5’nci kez Marmara Deniz’i altında su altı dronu ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Nedim Kuru, "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen düşen yolcu uçağına 5’nci dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. Görüntüler arasında uçağa ait olduğunu düşündüğümüz alüminyum parçalar tespit ettik" dedi.

Kaynak: DHA

