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52 mahalleyi etkiledi! Şanlıurfa'daki tarihi ilçe ilk kez asfaltla buluştu

Şanlıurfa'da Harran-Yardımcı-Sultantepe hattında yürütülen 25,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

52 mahalleyi etkiledi! Şanlıurfa'daki tarihi ilçe ilk kez asfaltla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Harran-Yardımcı hattında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmasının 25,5 kilometrelik tamamı tamamlanarak hizmete sunuldu. 52 mahalleyi ilgilendiren projede, bölgede yaşayan vatandaşlar uzun süredir bekledikleri güvenli ve konforlu ulaşım ağına kavuştu.

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Şanlıurfa'da 52 mahalleye ulaşımda önemli bir proje olan asfalt projesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarları ve meclis üyelerinin katılımıyla bölgede incelemelerde bulunduğu bölgede 25,5 kilometrelik güzergah asfaltlandı.

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ÖNEMLİ BİR ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Harran-Yardımcı güzergâhında yürütülen sıcak asfalt projesi de başarıyla sonuçlandı. 52 mahalleye doğrudan hizmet götüren proje, modern yol sayesinde bölge halkına önemli bir ulaşım kolaylığı sağladı.

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EYYÜBİYE’DEN HARRAN’A ULAŞIM AĞI YENİLENDİ

Çalışmalara Eyyübiye ilçesine bağlı Sultantepe, Çiftlik ve Gelincik mahallelerinde başlandı. Bu bölgelerde toplam 9 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ardından projenin ikinci aşamasına geçilerek Harran’dan Yardımcı Mahallesi’ne uzanan ve birçok kırsal mahalleyi kapsayan 16,5 kilometrelik güzergâh da asfaltlandı.

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Sıcak asfalt çalışması tamamlanan mahalleler arasında Büyükdere, Buğdaytepe, Kuruyer, Ballıca, Minare, Dövendi, Giyimli, Küçük Minare, Gül, Çiçek, Keçikıran, Selman, Yıldırımlar, Güneş, Karaman, Atyurdu, Tokoğlu ve Taşlıca yer alıyor.

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KARAYOLLARI STANDARTLARINDA KALICI ULAŞIM ÇÖZÜMÜ

Çalışmanın karayolları standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

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GÜVENLİ SEYAHAT İMKANI SUNDU

52 Mahallenin kullandığı güzergâhtaki çalışmalarla birlikte bölge halkının seyahat güvenliği sağlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Kasım Gülpınar
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