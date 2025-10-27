HABER

521 milyon 334 bin liralık dev vurgun! 216 kişiyi kandırmışlar

Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi tespit edilen 26 şüpheli, Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alındı. 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 vatandaşı dolandıran, banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHA

