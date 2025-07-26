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529 yıllık sünnet geleneği Sivas'ta yaşatıldı, 34 çocuk doyasıya eğlendi

Sivas'ta 2'nci Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi. Sünnet ettirilen 34 çocuk için otomobil ve motosikletlerden oluşan konvoy düzenlenerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

529 yıllık sünnet geleneği Sivas'ta yaşatıldı, 34 çocuk doyasıya eğlendi

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi mirası olan Sünnet Şöleni düzenledi. Şölende sünnet edilen çocuklara sünnet kıyafetleri giydirilerek araç konvoyu düzenlendi. Klasik ve arazi araçlarının yanı sıra motosikletlerden oluşan konvoy, 34 çocuğu gezdirdi. Tarihi Gök Medrese'de düzenlenen programa il protokolü, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı. Sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Programla ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 529 yıl önce Sultan Beyazıt Vakfımızın vakfiyesi gereği Sivas’ta bulunan 34 çocuğun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik Tarihi Sivas Meydanı’nda başlayıp araç konvoyu ile devam edecek daha sonra da tarihi Gök Medresemizde çocuklarımız için hazırladığımız hediyeler ve eğlencelerle son bulacaktır. Çocuklarımıza ve misafirlerimize unutamayacakları bir gün yaşatmayı amaçlıyoruz. Tam 529 yıl önce Sultan Beyazıt Han'ın başlatmış olduğu vakfiye aslında asırlardır devam ediyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sünnet şölenimizin ikincisini düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Bugün burada, kadim vakıf medeniyetimizin en önemli örneklerinden birini hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ecdadımızın asırlardır sürdürdüğü hayır geleneğinin bir yansıması olan bugünkü bu programda sizlerle birlikte olmaktan ve çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmaktan dolayı gurur duyuyorum. Vakıf müessesesi, milletimizin merhamet, şefkat ve adalet anlayışının en somut örneklerinden bir tanesidir. Yalnızca maddi ihtiyaçları karşılamakla kalmayan, aynı zamanda manevi değerleri yaşatmaya çalışan bir yapı olan vakıflarımız, tarih boyunca da toplumsal dayanışmanın temel taşı olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılarak çocuklara hediyelerini veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "Vakıf medeniyetimizin en güzel örneklerinden birisi olan, bölgemizin ve şehrimizin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi evlatlarımız için düzenlenen sünnet töreninde bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geleneksel hale gelmesinden dolayı da Vakıflar Bölge Müdürüme, bağışçılarımıza ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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