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  4. 53 "evet" ile göreve getirildi! Trump’ın atadığı ilk Türk CMS Direktörü oldu... Dev işleyişi denetleyecek

53 "evet" ile göreve getirildi! Trump’ın atadığı ilk Türk CMS Direktörü oldu... Dev işleyişi denetleyecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 10:25
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Türk kalp cerrahı ve televizyon kişiliği Mehmet Öz'ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne onayladı. 53 "evet" oyuyla atanan Öz, 160 milyon Amerikalıyı kapsayan sağlık sigortası programlarını yönetecek ilk Türk oldu. Sağlık sigortası maliyetlerini düşürme ve programların sürdürülebilirliğini sağlama hedefiyle görevine başlayan Öz, bu kritik dönemde CMS'nin geleceğini şekillendirecek.

53 "evet" ile göreve getirildi! Trump’ın atadığı ilk Türk CMS Direktörü oldu... Dev işleyişi denetleyecek

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı.

Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

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DEV İŞLEYİŞİ DENETLEYECEK

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

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ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

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"HER DÜZEYDE UYGULANABİLİR" MEDİCAİD VURGUSU

Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti.

Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır." demişti.

Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd senatör trump
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