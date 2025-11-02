HABER

53 güzel sanatlar fakültesine mektup gönderdi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine mektup göndererek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yayman, fakültelerin dekanlarına hitaben yazdığı mektubunda, yeni eğitim-öğretim yılının Türkiye'ye üniversitelere ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güzel sanatlar alanında yetiştirdikleri öğrencilerin, sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacaklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"HOCALARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ"

"Bu değerli katkınız bizler için büyük önem taşımaktadır. AK Parti bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, yolculuğumuza sizlerin rehberliği ve desteğiyle başlamak istiyoruz. Amacımız, sanatı ve kültürü kucaklayan, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir. Bu süreçte sizlerin fikirleri bizim için çok değerlidir” sözlerini kullandı.

Yayman açıklamasında “Kültür sanat politikalarımızı daha nitelikli ve kapsayıcı hale getirebilmek için düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı içtenlikle rica ediyoruz.

Entelektüel birikiminiz ve sahadaki deneyimleriniz, Başkanlığımızın çalışmalarına yol gösterecektir. Yeni dönemin sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini diler, şahsınızda tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize en içten selam ve sevgilerimi sunarım." İfadelerini kullandı.

"ORTAK AKILLA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Yayman açıklamasında mektubu neden yazdıklarını şöyle ifade etti:
“Biz yeni kurulan bir başkanlığız. Ortak akla ve kültür-sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Dolayısıyla başta Güzel Sanatlar fakültelerimiz olmak üzere sanatçılaramızın, kültür insanlarımızın fikir, düşünce ve tavsiyelerin almak istiyoruz. Kültür ve sanat alanında ezberleri bozmak, bu alanda Yeni bir yol açmak veya yeni bir yol bulmak istiyoruz. ”

Hüseyin Yayman
