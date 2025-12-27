542,5 milyon liralık yatırımla Tekirdağ’ın yolları geleceğe hazırlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen üstyapı çalışmalarıyla kent genelinde ulaşım altyapısı güçlendirilirken, toplam 542,5 milyon TL’lik yatırımla yollar modern ve güvenli hale getirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalarda, kent merkezi ve kırsal mahallelerde önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla yıl boyunca 67,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldı. Bu çalışmalarda 112 bin ton asfalt kullanıldı ve 312,5 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi.

Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla ise 62,4 kilometrelik yol sathi kaplama yöntemiyle yenilendi. Bu kapsamda 110 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilerek kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam etti. Kent genelinde 90 bin metrekarelik kaldırım yenileme çalışması yapılarak 120 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte özellikle şehir merkezlerinde yaya ulaşımı daha güvenli ve erişilebilir hale getirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yollarımızı modernize ettik, yaşam kalitemizi hep birlikte daha da yukarı taşıdık. Bu yıl toplamda 542,5 milyon TL yatırım yaparak Tekirdağ’ımızın dört bir yanında kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu yatırımlar yalnızca yolları değil, aynı zamanda kentimizin geleceğini de asfaltla ördüğümüzün bir göstergesidir. 67,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik, 112 bin ton asfalt kullandık. Kırsal mahallelerimizde 62,4 kilometrelik sathi kaplama yaptık. Yaya ulaşımı için de 90 bin metrekarelik kaldırım yenilemesiyle kentimize değer kattık" dedi.

Başkan Yüceer, yapılan yatırımların sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayarak, Tekirdağ’ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır