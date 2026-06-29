586 bin dolarlık elektrikli Ferrari Çin’de kapış kapış gitti: Stoklar kısa sürede tükendi

Ferrari’nin elektrikli sedan hamlesi, Çin pazarında yüksek fiyatına rağmen hızlı bir satış iddiasıyla gündeme geldi. Mayıs sonunda Roma’da tanıtılan elektrikli sedan Ferrari Luce, Çin’de resmi olarak satışa çıktı.

FERRARI LUCE ÇİN’DE NE KADARA SATILIYOR?

CarNewsChina'da yer alan habere göre Ferrari Luce, Çin’de 3.988.000 yuan, yani yaklaşık 586.600 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Haberde ise Çin pazarı için Luce modelinden 88 adetlik kontenjan ayrıldığı, bu araçların da tamamen satıldığı aktarıldı. Bu gelişme, Ferrari’nin dünyanın en büyük otomobil pazarındaki payının azaldığı bir döneme denk geliyor.

Habere göre Ferrari, Çin’de yerli süper otomobillerin yükselişiyle de karşı karşıya.

ÇİN'DE AVRUPA’DAN UCUZ

Luce’un Çin fiyatı, Avrupa’daki 550.000 euroluk, yani 626.000 dolarlık fiyatına göre yaklaşık yüzde 7’lik beklenmedik bir indirim içeriyor.

Karşılaştırma için kaynak haberde Ferrari’nin giriş seviyesi Amalfi grand tourer modeline de yer veriliyor. Bu modelin fiyatı Birleşik Krallık’ta 202.459 sterlinden, yani 267.000 dolardan başlıyor.

Ancak daha yüksek motor hacmi ve lüks vergileri nedeniyle Çin fiyatı 2.598.500 yuana, yani 382.000 dolara ulaşıyor. Bu karşılaştırma, Luce’un Çin fiyatlandırmasının Ferrari’nin diğer modelleriyle kıyaslandığında farklı bir tablo sunduğunu gösteriyor.