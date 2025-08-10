HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”

Bir yayıncı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Yayıncının "oğlum çok güzel deprem oluyor" şeklindeki sözleri ise sosyal medyada dikkat çekti.

6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”
Enes Çırtlık

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illlerde de hissedilirken, bir yayıncının, canlı yayın sırasında 6,1'lik depreme yakalandığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

6,1 lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor” 1

"OĞLUM ÇOK GÜZEL DEPREM OLUYOR"

Bufavo adlı yayıncı, canlı yayında İzmir'de de hissedilen 6,1'lik depreme yakalandı. Yayıncı o anlarda "Deprem oluyor lan. Aaa! deprem oluyor lan bak. Deprem oluyor lan bayağı. Oğlum bayağı deprem oluyor lan burada. Oğlum çok güzel deprem oluyor ha. Ağaçlar falan sallanıyor lan. Çok güzel deprem oldu lan." ifadelerini kullandı.

6,1 lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor” 2

Yayıncının, depreme canlı yayında yakalandığı anlardaki bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

6,1 lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor” 3

6,1 lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor” 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...''Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'
Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kameradaEnkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

Diğer Haberler

'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'

'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

'Allah'ım her yer yıkıldı' Balıkesir'deki depremin ardından yıkılan bölgeden yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

Su samurunu görüntüleyen vatandaş: "Yaradana kurban olayım"

Su samurunu görüntüleyen vatandaş: "Yaradana kurban olayım"

Bursa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.