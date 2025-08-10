6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illlerde de hissedilirken, bir yayıncının, canlı yayın sırasında 6,1'lik depreme yakalandığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

"OĞLUM ÇOK GÜZEL DEPREM OLUYOR"

Bufavo adlı yayıncı, canlı yayında İzmir'de de hissedilen 6,1'lik depreme yakalandı. Yayıncı o anlarda "Deprem oluyor lan. Aaa! deprem oluyor lan bak. Deprem oluyor lan bayağı. Oğlum bayağı deprem oluyor lan burada. Oğlum çok güzel deprem oluyor ha. Ağaçlar falan sallanıyor lan. Çok güzel deprem oldu lan." ifadelerini kullandı.

Yayıncının, depreme canlı yayında yakalandığı anlardaki bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.