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6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay: Marmara Denizi yönünden yoğun koku hissedilmiş

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı depremler herkesi korkutmuştu. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde, 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün garip bir olay yaşandı.

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay: Marmara Denizi yönünden yoğun koku hissedilmiş

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi. Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.

2023'TEKİ SONDAJDA GAZ ÇIKMIŞTI

2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti.

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Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.

DEPREMDEN SONRA ENDİŞE

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Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Depremden bir gün önce köyümüzde yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik. 2023 Ekim ayında yapılan sondaj çalışmasında çıkan gazın kokusuna benzediği için o anda fazla endişelenmedik.

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Ancak Silivri depremi olduktan sonra bu durum bizi düşündürdü. Çünkü o gaz kokusunun fay hattıyla ilişkili olabileceğini anladık. Kokunun etkisi 5-6 dakika sürdü" dedi.

GANOS FAYI ÜZERİNDE TEDİRGİN BEKLEYİŞ

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Ganos Fayı'nın Marmara Çukuru'ndan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzandığını belirten Altıntaş, bölgenin 1912 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığını, ancak küçük depremler sonrasında mahallede tedirginliğin arttığını söyledi.

Gaziköy'de yaşayan vatandaşlar, geçmiş deneyimlerin ve son yaşanan olayların ardından Ganos Fayı'ndaki hareketlilik konusunda daha dikkatli olduklarını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tekirdağ gaz
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