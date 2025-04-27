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6.2'lik deprem sonrası hasar tespit sürüyor! Bakan Kurum açıkladı: "15 bin 13 bina incelendi"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik büyük deprem sonrası İstanbullular büyük panik yaşadı. İl genelinde bazı binalarda çatlaklar olduğu bildirilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Bakan Murat Kurum çalışmalarla ilgili, "15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

6.2'lik deprem sonrası hasar tespit sürüyor! Bakan Kurum açıkladı: "15 bin 13 bina incelendi"
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 23 Nisan'da olan ve 13 saniye süren 6.2'lik deprem sonrası vatandaşlar endişelenmişti. Bazı bölgelerden gelen bina hasarı bildirimleri sonrası Bakanlık harekete geçmiş ve hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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"15 BİN 13 BİNA İNCELENDİ, 1025'İ AZ HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bakan Kurum, son duruma ilişkin “İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik” mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Murat Kurum
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