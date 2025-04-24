6.2'lik depremde hasar nedeniyle tahliye edilmişti... O binaya kolon yerine bakın ne yapmışlar!

Silivri merkezli yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem komşu illerde de hissedildi. Vatandaşların korkudan geceyi dışarda geçirmesine neden olan sarsıntı, İstanbul'daki binaların yapısal sorun ve ihmallerini de yeniden gündeme getirdi. Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un aktardığı haberde, Bahçelievler'de hasar aldığı için tahliye edilen binada kolon yerine balkon destek demirleri kullanıldığı bildirildi.

DEMİR CİDDİ BİR ŞEKİLDE EĞİLMİŞ

İhmali haber yapan muhabirin aktardığı bilgiler şu şekilde; "Bahçelievler İstanbul’un en riskli ilçelerinden biri. Dün gerçekleşen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler’de hafif hasar alan 2 bina tahliye edildi. Balkon destekleyici olarak geçen demir binaya kolon gibi konulmuş. Depremin ardından da demir ciddi bir şekilde eğilmiş.

VATANDAŞLAR EŞYALARINA BİLE ALAMADI

Binanın alt katındaki zücaciyeci tarafından demir, daha da eğilmesin diye tencerelerle mikrodalgalarla desteklenmeye çalışılmış. Binanın ikinci katındaki kolonlarda çatlamış. Bina altı katlı ve binada 35 bina sakini yaşıyormuş. Zabıta ekipleri bu noktaya gelerek, binayı hızlıca tahliye ettikten sonra da mühürlemiş. Vatandaşlar içeriden eşyalarını bile alamadılar."

3 BİN EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul genelinde de toplamda 12 bina tahliye edildi. Tedbir amaçlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın toplamda 3 bin ekibi hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

(Ekol TV)