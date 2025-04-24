HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6.2'lik depremde hasar nedeniyle tahliye edilmişti... O binaya kolon yerine bakın ne yapmışlar!

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem sonrası tahliye edilen binalar, yapılardaki ihmalin boyutunu da gözler önüne serdi. Bahçelievler'de hasar aldığı için boşaltılan binaya kolon yerine balkon altı destekleme demiri koyulduğu görüldü.

6.2'lik depremde hasar nedeniyle tahliye edilmişti... O binaya kolon yerine bakın ne yapmışlar!
Mustafa Fidan

Silivri merkezli yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem komşu illerde de hissedildi. Vatandaşların korkudan geceyi dışarda geçirmesine neden olan sarsıntı, İstanbul'daki binaların yapısal sorun ve ihmallerini de yeniden gündeme getirdi. Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un aktardığı haberde, Bahçelievler'de hasar aldığı için tahliye edilen binada kolon yerine balkon destek demirleri kullanıldığı bildirildi.

676104

DEMİR CİDDİ BİR ŞEKİLDE EĞİLMİŞ

İhmali haber yapan muhabirin aktardığı bilgiler şu şekilde; "Bahçelievler İstanbul’un en riskli ilçelerinden biri. Dün gerçekleşen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler’de hafif hasar alan 2 bina tahliye edildi. Balkon destekleyici olarak geçen demir binaya kolon gibi konulmuş. Depremin ardından da demir ciddi bir şekilde eğilmiş.

4ktrjgb

VATANDAŞLAR EŞYALARINA BİLE ALAMADI

Binanın alt katındaki zücaciyeci tarafından demir, daha da eğilmesin diye tencerelerle mikrodalgalarla desteklenmeye çalışılmış. Binanın ikinci katındaki kolonlarda çatlamış. Bina altı katlı ve binada 35 bina sakini yaşıyormuş. Zabıta ekipleri bu noktaya gelerek, binayı hızlıca tahliye ettikten sonra da mühürlemiş. Vatandaşlar içeriden eşyalarını bile alamadılar."

3 BİN EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul genelinde de toplamda 12 bina tahliye edildi. Tedbir amaçlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın toplamda 3 bin ekibi hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

(Ekol TV)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da birçok bina boşaltıldı İstanbul'da birçok bina boşaltıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 5 işçi yaralandıTuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 5 işçi yaralandı
Deprem bitti, kavga başladı: Gece evlerine giremeyen depremzedeler birbirlerine girdiDeprem bitti, kavga başladı: Gece evlerine giremeyen depremzedeler birbirlerine girdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Bahçelievler kolon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler! Cezaevinden yeni hamleyi duyurdu

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler! Cezaevinden yeni hamleyi duyurdu

‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

Direk dansı iddiası gündem oldu!

Direk dansı iddiası gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.