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6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonlarda 43 kişi tutuklandı.

6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nın (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 71 şüpheli gözaltına alındı.

43 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 71 şüpheliden 43'ü tutuklanırken; 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor

ŞÜPHELİLERİN SUÇ LİSTESİ KABARIK

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının devamı şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti,
tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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