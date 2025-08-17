Son dakika | 6 farklı ülkeye kaçan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi: İşlemedikleri suç yok! "Bizden kaçamayacaklar"

Son dakika haberi: 6 ülkenin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucu 10 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlular ve operasyonlar hakkında detayları açıkladı.

YERLİKAYA: "BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya, “BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR” notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kırmızı bültenle Aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4), Almanya, K.K.T.C. (2) ve Lübnan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Şahısların işlediği suçlar arasında uyuşturucu ticaretinden çocuk istismarına, terör örgütü üyeliğinden kasten yaralama ve dolandırıcılığa dek birçok suç var.