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6 il ve Norveç'te suç örgütü operasyonu: 2'si kırmızı bültenli 20 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 il ve Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 il ve Norveç'te suç örgütü operasyonu: 2'si kırmızı bültenli 20 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; İsveç ve Norveç emniyet birimlerinin destekleriyle; elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenlendi.

6 il ve Norveç te suç örgütü operasyonu: 2 si kırmızı bültenli 20 gözaltı! 1

İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

6 il ve Norveç te suç örgütü operasyonu: 2 si kırmızı bültenli 20 gözaltı! 2

3 suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait; 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

6 il ve Norveç te suç örgütü operasyonu: 2 si kırmızı bültenli 20 gözaltı! 3

Şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Uyuşturucu madde ithal etme' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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