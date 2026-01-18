HABER

6 ila 12 ay arası ömür biçilen kanser hastası için gözyaşlarına boğan ‘GTA 6’ çağrısı

Ubisoft Toronto çalışanı Anthony Armstrong, 6 ila 12 ay arası ömür biçildiği belirtilen GTA hayranı olan kanser hastası bir aile üyesinin 19 Kasım 2026'da çıkacak GTA 6’yı erkenden deneyimleyebilmesi için Rockstar’a çağrıda bulundu. LinkedIn’de yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, Armstrong umut verici bir güncelleme paylaştı.

Enes Çırtlık

Ubisoft Toronto'da Arayüz Entegratörü (UI Integrator) olan Anthony Armstrong'un duygusal paylaşımı oyun dünyasında ses getirdi. Armstrong, oyunun tam sürümünü görecek kadar uzun yaşayamayabilecek hasta bir aile üyesinin GTA 6'yı deneyimleyebilmesi adına Rockstar Games'e çağrıda bulundu.

6 İLA 12 AYLIK ÖMÜR BİÇİLDİ

Dexerto'da yer alan habere göre; Anthony Armstrong, LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımla Rockstar Games ve Rockstar Toronto'daki bağlantılarına seslenerek, büyük bir GTA hayranı olarak tanımlanan aile üyesinin oyunu erkenden deneyimleme şansı olup olmadığını sordu.

Armstrong, yakınının yıllardır kanserle mücadele ettiğini ve yakın zamanda kendisine 6 ila 12 aylık bir ömür biçildiğini açıkladı.

ROCKSTAR'A ÇAĞRI YAPILDI

Söz konusu LinkedIn gönderisinde Armstrong, aile üyesinin Rockstar'ın Oakville stüdyosuna yakın oturduğunu belirtti ve GTA 6'yı deneyimleyebilmeleri için özel bir oyun testi ayarlanıp ayarlanamayacağını sordu. Proje etrafındaki gizlilik gerekliliğini kabul ettiğini ve bir Gizlilik Sözleşmesi (NDA) imzalanması gerekirse bunu tamamen anlayışla karşılayacağını ifade etti.

6 ila 12 ay arası ömür biçilen kanser hastası için gözyaşlarına boğan ‘GTA 6’ çağrısı 1

Ekran görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından gönderi LinkedIn dışında da geniş çapta yayıldı. Armstrong daha sonra gönderiyi güncelleyerek geri dönüş aldığını doğrulayan kısa bir mesaj paylaştı. Mesajda ise şunlar yazıyordu:

"HARİKA HABERLER ALDIK"

"Son Güncelleme: Bugün onlarla konuştuk ve harika haberler aldık. Gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu ama hepinize tüm kalbimle teşekkür ederim."

6 ila 12 ay arası ömür biçilen kanser hastası için gözyaşlarına boğan ‘GTA 6’ çağrısı 2

Bunun ardından Armstrong gönderiyi sildi.

Bu "harika haberin" tam olarak Armstrong'un umduğu gibi bir GTA 6 deneyimi olduğu düşünülse de henüz kanıtlanmış bir bilgi yok.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Rockstar Games, 2018 yılında da benzer durumdaki bir kişiye de Red Dead Redemption 2'yi resmi olarak yayınlanmadan önce oynama fırsatı vermişti.

