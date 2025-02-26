6 ilin milletvekili sayısı değişti! YSK kararı Resmi Gazete'de: İşte il il milletvekili dağılımının tam listesi…

Milletvekili dağılımını gösteren liste güncellendi. 2025 yılı il il milletvekili sayısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla değişti. YSK'nın milletvekili sayılarıyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6 ilin milletvekili sayıları değişti.

Kararda, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Karara göre; milletvekili sayısı artan iller Ankara, Muğla ve Şanlıurfa oldu.

Ankara'nın vekil sayısı 1 artarak 36'dan 37'ye Muğla'nın vekil sayısı 7'den 8'e Şanlıurfa'nın vekil sayısı ise 14'ten 15'e yükseldi.

Milletvekili sayısı azalan iller ise Erzurum, Yozgat ve Bayburt oldu.

Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e Bayburt'un da 2'den 1'e düşürüldü.

İLLERİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISININ LİSTESİ

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

Ankara ve İstanbul 3, Bursa ve İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır