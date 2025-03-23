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  4. 6 milyon TL değerindeki elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı

6 milyon TL değerindeki elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 16:24
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaralarını çalan 4 şüpheli yakalandı.

6 milyon TL değerindeki elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı

Hırsızlık şüphelilerinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çalınan kabloları bir depoda sakladığı belirlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu çalınan elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ç. ve Abdulmenaf G. tutuklanırken, Emrah E. ve Turan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa elektrik kablo
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