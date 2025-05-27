6 milyonluk aşk tuzağı! Her şey rüya gibi başladı, telefonundaki hesabına bakınca fark etti

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan genç kadın, İstanbul'da restoran işleten İranlı bir adamla sevgili olmuş ama o adam dolandırıcı çıkmıştı. İddiaya göre sevgilisine 'telefonunu evde şarjda unutmuşsun' diye yalan söylemiş ve genç kadının banka hesabındaki paraları annesinin hesabına aktarmıştı.

Show Haber'de yer alan habere göre; 6 milyon TL'sinin başka hesaba aktarıldığını gören genç kadın ise hayatının şokunu yaşadı.

"TELEFON ELİME GELDİĞİNDE FARK ETTİM"

"Evlilik konuşuldu, yaşayacağımız ülke, aileler... Ben aylardır uyuyamıyorum. Sindiremedim kendime. Telefon elime geldiğinde ben bütün rakamları fark ettim." diyen genç kadının kabusu ise bitmedi. Genç kadın parasını geri isteyince tehditler geri başladı.

İRANLI DOLANDIRICI KAÇTI, ANNESİ YAKALANDI

Genç kadının ihbarının ardından polis harekete geçti. İranlı dolandırıcının bunun üzerine yurt dışına kaçtığı ortaya çıkarken, annesi ise yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Oğluyla birlikte dolandırıcılık yapan anne, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yaşanan gelişme sonrası mağdur genç kadın, "O kadar mutluyum ki şu anda. Gerçekten kelimeler yetersiz, bulutların üzerindeyim" diye konuştu.