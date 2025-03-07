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6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti

07.03.2025 11:52
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti

Olay, saat 08.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zülfü Demir, dengesini kaybederek 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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