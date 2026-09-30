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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken fon soruşturması çıkışı: “Gazetecileri kullanmaya çalışacaklar”

Gazeteci Fatih Altaylı, fon ve borsa soruşturması üzerinden başlayan tartışmalara dikkat çekti. Soruşturmanın sulandırılması için “dürüst” gazetecilere bilgi sızdırılabileceğini savunan Altaylı, “Haberlerin yedisi doğru, üçü yalan olacak” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken fon soruşturması çıkışı: “Gazetecileri kullanmaya çalışacaklar”

Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde gündemin önemli başlıklarından biri haline gelen fon ve borsa soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Soruşturmanın bazı gruplar arasında bir mücadeleye dönüştüğünü öne süren Altaylı, bu süreçte medya mensuplarının manipüle edilmeye çalışılabileceği uyarısında bulundu. “Dürüst gazeteciler kendilerini bile bile kullandırmayacaklar ama manipülasyonla, bilgi paylaşımlarıyla yönlendirilebilirler” diyen Altaylı, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

DÜRÜST GAZETECİLERİN DİKKATLİ OLMA ZAMANI

İşte Fatih Altaylı’nın fon soruşturması ile ilgili dikkat çeken o yazısı:

“Muhalif medya diye başlayacaktım yazıya ama vazgeçtim.

Dürüst medya demek daha doğru olacak. Öyle başlayayım.

Fatih Altaylı dan dikkat çeken fon soruşturması çıkışı: “Gazetecileri kullanmaya çalışacaklar” 1

Dürüst medya, ister muhalif olsun, ister iktidar destekçisi, çok dikkatli olması gereken bir dönemden geçiyor. Hem de çok dikkatli.

Çünkü iktidar içinde kaçınılmaz bir kavga ve tartışma başladı, bu kavga ve tartışmanın tarafları birbirlerini yıpratmak için trolleri değil, dürüst diye bilinen muhalif veya iktidar yanlısı gazetecileri, tabir belki çok hoş değil ama, kullanmaya çalışacaklar.

Elbette ki, dürüst gazeteciler kendilerini bile bile, göz göre göre kullandırmayacaklar ama manipülasyonla, bilgi paylaşımlarıyla yönlendirilebilecekler, hem de iyi niyetli ve gazeteci oldukları için.

Dün itibarıyla borsa yolsuzluğunda 175 kişi hakkında adli işlem başlatılmış.

50 kişi tutuklandı.

93 kişi hakkında adli kontrol uygulaması başlatılmış.

22 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmış.

Gözaltında ise 10 kişinin sorguları sürüyormuş.

Pek çok kişi ve şirketin milyarlarca liralık parası ve mal varlıkları da donduruldu.

Fatih Altaylı dan dikkat çeken fon soruşturması çıkışı: “Gazetecileri kullanmaya çalışacaklar” 2

Tutuklananların, adli kontrol altına alınanların, yakalama kararı çıkarılanların, mal varlıkları dondurulan ya da el konulanların neredeyse tamamı AK Partili, AK Partililerin çocukları, AK Partililerin yakınları. Bunlar bildiklerimiz. Kuşkusuz ki, daha sırasını bekleyen, Tera ve diğer fonlarda milyarlarca liralık vurgunlar yapmış başka pek çok iktidar mensubu yakını da var.

Ve bunlar bu soruşturmayı sulandırmak, soruşturmayı başlatan ve yürütenlerin gözünü korkutmak, “Biz de seni hedef haline getiririz” mesajı vermek için trolleri ve satılık olduğu bilinen sözde gazetecileri kullanmayacaklar; güvenilir, dürüst gazetecilere bilgi sızdıracaklar, haber sızdıracaklar.

Emin olun, bu haberlerin yedisi doğru, üçü ise yalan olacak. Bu yolla soruşturmaları yürütenleri korkutmak, geri adım attırmak ve soruşturmaları akamete uğratmak isteyecekler.

Aynı durum muhalefet partilerinin sözcüleri için de geçerli.

Dolandırıcılık fonlarına yönelik soruşturma ve işlemlerden rahatsız olan, korkan bir grup AK Partili muhalefete de bilgi sızdıracaktır ve soruşturmaları yürütenlere veya destekleyenlere muhalefeti kullanarak diş göstermeye çalışacaktır.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin “Gelen her bilgiyi paylaşmıyoruz. Çok dikkatliyiz” açıklaması bu açıdan önemliydi. Bu dikkati sürdürmeleri ve daha ince elemeleri şart.

Bu büyük olayın daha önce pek çok vakada olduğu gibi halı altına süpürülmemesini sağlamak için peşine düşmek başka şey, gündemde tutmak başka şey, bu soygunu yapanların iç hesaplaşmasında kullanılarak bilmeden de olsa hırsızların bir bölümünün ekmeğine yağ sürmek başka şey.

Biliyorum, pek çoğunuzun, pek çoğumuzun içinden çok daha sert, çok daha yaygın bir soruşturma yapılması gerektiği geçiyor.

Ama unutmayın ki, savcılar şu anda çok ama çok zor bir iş yapıyorlar. İktidara yakın isimlerden nasıl bir baskı altında olduklarını tahmin etmek zor değil. AK Parti’nin en makbul ailelerinden birinin, AK Parti genel başkan yardımcısının ve eşinin malvarlığının dondurulmasının talep edilmesi, dün pek çoğumuzun inanmayacağı bir şeydi. Oldu.

Türkiye dört bakanın yolsuzlukları ile inlerken bunların hiçbiri olmamış, o isimlere kimse dokunmamıştı.

Bugün, en azından şimdilik yürüyen ve dokunulması güç isimlere dokunmaya başlayan bir soruşturma var.

Bugün yapmamız gereken de bu soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ve sonuna kadar gidilmesine destek olmak.”

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Fatih Altaylı gazeteci fon soruşturması
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