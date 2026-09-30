İsrai uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?"

Uçak kaçırma haberi bir anda tüm dünyada son dakika haberi olarak geçerken, Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlara ilişkin detaylar ortyaa çıkmaya başladı. "Kaçırılma" koduyla acil durum sinyali gönderen uçak, önce rotasından çıkmış ardından da Suudi Arabistan'a iniş yapmıştı.

İSRAİL: "KAÇIRILMA DEĞİL, PİLOTLAR ARASINDA KAVGA"

Savaş jetleri peş peşe havalanırken; İsrail olayın bir kaçırılma eylemi değil, "Pilotlar arasında kavga" nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

UÇAK İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrail basınına yansıyan iddialar ise bir anda gündem oldu. Flydubai uçağında yaşanan ve acil inişle sonuçlanan olayın ardından uçak içerisinden yeni görüntüler ortaya çıkarken; paylaşılan bir fotoğraf karesinde üzeri kanlı bir yolcu olduğu görülüyor.

KANLAR İÇİNDEKİ ADAMIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Üzeri kanlı adamın görüntüleri endişe yaratırken; söz konusu görüntüdeki kişinin kim olduğu veya yaralanıp yaralanmadığı ise açıklanmadı.

"KOKPİT KANLAR İÇİNDEYDİ..."

İsrail basınında çıkan haberlere göre; fotoğraftaki yolcu kokpitte pilotlar arasında yaşanan arbedeye müdahale eden kişilerden biri. Uçuş sırasında kokpitten önce sesler geldiği ardından da açılan kokpit kapısında pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığının görüldüğü belirtildi.

KAVGAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine kabin ekibinin ve bazı yolcuların müdahale ettiği ve pilotlar arasındaki kavgayı sonlandırdığı iddia edildi.

PİLOT UÇAĞI DÜŞÜRMEK Mİ İSTEDİ?

Olayın nedenine ilişkin ortaya atılan bir iddia ise felaketten dönüldüğünü ortaya koydu. Habere göre pilotlardan biri uçağı düşürmek istedi ve uçağı sert bir dalışa geçirdiği belirtildi.

"İNTİHAR" İDDİASI...

Pilotun intihar etmek için bu yolu seçtiği de konuşuluyor.

ŞARKI SÖYLEYİP, TEMPO TUTTULAR

Paylaşılan bir başka görüntüde ise uçakta kontrolün yeniden sağlanması sonrası yolcuların hep birlikte şarkı söyleyip, tempo tuttuğu anlar yer aldı.