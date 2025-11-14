HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

6 ve 8 yaşındaki iki kardeş öldü, babaları ağır yaralandı! Kaybolan uzuv bulundu

Batman'da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş feci şekilde can verdi. Kazada kardeşlerden biri uzuv kaybına uğradı. Kaybolan uzuv ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

6 ve 8 yaşındaki iki kardeş öldü, babaları ağır yaralandı! Kaybolan uzuv bulundu

Batman'da, edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 72 ABM 902 plakalı tıra çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi.

2 KARDEŞ ÖLDÜ, BABALARI AĞIR YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti.

6 ve 8 yaşındaki iki kardeş öldü, babaları ağır yaralandı! Kaybolan uzuv bulundu 1

ZAMANA KARŞI MÜCADELE

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi.

Kazanın şiddetiyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzvu ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.
Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 ve 8 yaşındaki iki kardeş öldü, babaları ağır yaralandı! Kaybolan uzuv bulundu 2

Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derince Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandıDerince Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti!Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti!

Anahtar Kelimeler:
Batman baba kardeş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.