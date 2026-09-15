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6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! Ağabeyi tutuklandı

Adana’da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan B.Y. (6), hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin gözaltına alınan ağabeyi F.Y. tutuklandı.

6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! Ağabeyi tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. Evde silah sesi sonrası yakınları tarafından tabancayla başından vurulmuş halde bulunan B.Y., çağrılan ambulans ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! Ağabeyi tutuklandı 1

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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