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6 yaşındaki Özlem'in gizem dolu ölümü! Korkunç olayın perde arkası...

Gaziantep'te yaşanan korkunç olay yürekleri dağladı. Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanınca nefessiz kalan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, hayatını kaybetti.

6 yaşındaki Özlem'in gizem dolu ölümü! Korkunç olayın perde arkası...
Çiğdem Sevinç

Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Özlem Yuvarlak odasında oyun oynarken iddiaya göre üzerinde bulunduğu ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolandı.

6 yaşındaki Özlem in gizem dolu ölümü! Korkunç olayın perde arkası... 1

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen küçük çocuk, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük Özlem, bu sabah hayatını kaybetti.

6 yaşındaki Özlem in gizem dolu ölümü! Korkunç olayın perde arkası... 2

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özlem Yuvarlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çocuk
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