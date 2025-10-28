6 yeni fay! Deprem fırtınasının ne kadar süreceğini açıkladı: "Balıkesir'de 200 artçı meydana geldi"

Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye'yi tedirgin etti. Depremden sonra acı bir haber gelmedi, "Depreme hazır mıyız?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Bölgede artçılar da devam ediyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den gelen açıklamalar dikkat çekti.

"200'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede farklı büyüklükte 200'den fazla artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

"DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ HAFTA DEVAM EDEBİLİR"

Bölgede depremlerin daha çok deprem fırtınası şeklinde sürdüğünü ve bu durumun birkaç hafta devam edebileceğini anlatan Sözbilir, "deprem fırtınası" deyiminin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, deprem fırtınası deyiminin zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmaması gerektiğini kaydederek, "Tam tersine, deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma anlamında anlaşılmasın. Tamamen sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

"İLK DEPREM İKİNCİ DEPREMİ TETİKLEDİ"

Sındırgı fayında 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden sonra tekrar aynı büyüklükte deprem yaşanmasının ilginç olduğunu dile getiren Sözbilir, "İlk depremin oluşum yeri biraz daha kuzeybatıda, ikinci depremin yeri biraz daha güneydoğuda yer alıyor. Dolayısıyla ilk depremin ikinci depremi tetiklediği şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Burada depremin 6,1 büyüklüğünde tekrar etmesinin faydan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

6 YENİ FAY TESPİT EDİLDİ

Sözbilir, 10 Ağustos'taki depreminin ardından Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda yaptıkları bilimsel çalışmada bölgede yeni 6 sismik fay tespit ettiklerini, bu fayların tetiklendiğini dile getirdi.

Bölgede normalde Sındırgı fayı ve ona bağlı olarak Simav Fay Zonu'nun yer aldığını belirten Sözbilir, "Depremlerin büyük çoğunluğu Simav Fay Zonu'nun dağlık alanında gerçekleşiyor. Yani güneyinde kalıyor. Haritaladığımız fayların önemli bir bölümü 10 ila 40 kilometre uzunluğa sahip. Güneydeki ana fay zonuna 'Emendere Fay Zonu' ismini verdik. Orada kaplıcalar ve jeotermal sistem söz konusu. Zaten bu jeotermal sistemin varlığı oradaki faylardaki akışkanlığın da varlığını bize anlatıyor." diye konuştu.

"ANA ŞOKU YAŞAMIŞ DURUMDAYIZ"

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede 10 Ağustos'taki depremin artçılarının devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Daha onlar bitmemişti. Dün akşam olan depreminin artçıları olmaya devam ediyor. Aslında depremler üst üste binmiş durumda. Bu aşamada birden fazla fay olduğu için öbür fayları tetikleme olasılığı da var. Artçı depremleri boşalan enerjinin bize yansıması gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki o enerji boşa gitmiyor, yerin içinde farklı faylara dağıtılıyor ve o faylar da zamanı geldiğinde tabii ki deprem üretecek. Şu anda panik yapacak bir durum yok. Artık ana şoku yaşamış durumdayız. Artçı şoklar sırasında 5'e varan deprem büyüklüğü gerçekleşeceği için insanların dışarıda, biraz daha hasarlı binalardan uzakta durmaları gerekiyor."

Sözbilir, bölgede yaşayanların evlerine AFAD ekiplerinin kontrolünün ardından girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır