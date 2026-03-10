HABER

Hürmüz Boğazı’nda patlama meydana geldi

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları’nın (UKMTO) açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı’nda bir patlama meydana geldi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İran, ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat’ta ülke topraklarına başlatılan saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nda iki ülkeyle bağlantılı tüm gemileri hedef alıyor. Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları’nın (UKMTO) açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı’nda bir patlama meydana geldi.

RAPOR ETTİ

Açıklamada, "Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada sıçrama gördüğünü ve yüksek bir patlama duyduğunu rapor etti. Yetkililer olayın soruşturmasını yürütmektedir. Gemilere, dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

"8 ŞUBAT- 9 MART ARASINDA ARAP KÖRFEZİ, HÜRMÜZ BOĞAZI VE UMMAN KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE 13 OLAY BİLDİRİMİ ALINDI"

UKMTO ayrı bir açıklamada ise "28 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olay bildirimi alındı" denildi. Rapor edilen toplam saldırı sayısının 10 olduğu aktarılan açıklamada, toplam şüpheli faaliyet sayısının 3 olduğu kaydedildi.

