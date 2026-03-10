HABER

Özgür Özel "Cumhuriyet tarihinde ilk kez" deyip sert çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'canlı yayın' çağrısı

CHP bugün bir ilke imza atarak grup toplantısını Silivri'de düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB yolsuzluk davasıyla ilgili sert çıkışlar yapan Özel, AK Parti'ye "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Özel ayrıca canlı yayın çağrısını bir kez daha gündeme getirdi.

CHP bugünkü grup toplantısını, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının ikinci duruşmasının görüldüğü Silivri'de düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 13.30'da Silivri'deki CHP Silivri Dayanışma Merkezi'ne geldi. Grup toplantısına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İl başkanları, il örgütleri, üyeler katıldı.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ"

Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Özel, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis grubu toplantımızı bir cezaevinin hemen yanı başında yapmak durumundayız. Burada hem bir mücadeleyi sürdürüyor olmanın kararlılığı, hem haklı olmanın gururu, hem haklı olmanın yarattığı psikolojik üstünlük, hem de dünden itibaren yaşadıklarımızın tamamıyla burada hep birlikte dimdik ayakta kararlılıkla durmanın gururu içindeyiz. Birileri tarafından, onların atadıkları tarafından yargılamanın değil; bir kara düzeni yargılamanın, bir devri kapatıp yeni bir devri açmanın ve bugün sanık sandalyesinde gösterilmeye çalışanların aslında bu milletin bir faniyi layık görebileceği en üst yetkide olacağı yarınları müjdelemenin gururu içindeyiz" dedi.

AK PARTİ'YE TEPKİ

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün burada bu toplantıyı yapmaya mecbur bırakan AK Parti'nin kara düzenine yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, "Canlı yayın istiyoruz. Milletimizden hiçbir şeyi kaçıramazsın. Biz canlı yayınları isteyecek özgüvendeyiz, siz bunu yapamayacak kadar korkaksınız” derken duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

